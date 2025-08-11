ألمانيا: لهذا السبب قررنا وقف تصدر الأسلحة لإسرائيل 

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت دولة ألمانيا، اليوم الإثنين، 11 أغسطس 2025، أن قرارها بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، جاء ردا على خطتها توسيع عملياتها في قطاع غزة .

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي)، "لا يمكننا تقديم أسلحة في صراع يجري الآن بالوسائل العسكرية فقط، نريد المساعدة دبلوماسيا، ونحن نقوم بذلك".

وأضاف ميرتس "إن توسيع نطاق العمليات الإسرائيلية في غزة قد يودي بحياة مئات الآلاف من المدنيين، وسيتطلب إخلاء مدينة غزة بأكملها".

وتساءل "إلى أين من المفترض أن يذهب هؤلاء الناس؟… لا يمكننا أن نفعل ذلك، ولن نفعل ذلك، ولن أفعل ذلك".

ودفعت الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة وخطط إسرائيل توسيع سيطرتها العسكرية على القطاع ألمانيا إلى اتخاذ هذه الخطوة المحفوفة بالمخاطر على نحو لم يسبق له مثيل.

المصدر : وكالة وفا