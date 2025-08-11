بريطانيا توسع نطاق برنامج الترحيل للمجرمين الأجانب

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الحكومة البريطانية الأحد أنها ستوسع نطاق برنامج يلزم بعض الرعايا الأجانب بتقديم الطعون في الأحكام الصادرة ضدهم من خارج البلاد، وذلك لمنعهم من إرجاء عمليات ترحيلهم.



وأضافت أن عدد الدول التي يشملها هذا البرنامج سيتضاعف ثلاث مرات تقريباً ليصل إلى 23 دولة، حيث سيتم ترحيل المدانين من مواطني هذه الدول قبل أن يتمكنوا من استئناف الأحكام.

وفي إعلان منفصل، صرحت وزيرة العدل البريطانية شابانا محمود بأنها تعتزم تعديل القانون، بحيث يتم ترحيل معظم المجرمين الأجانب فور صدور أحكام ضدهم.

ويشكل المجرمون الأجانب نحو 12% من إجمالي نزلاء السجون في بريطانيا، ومن شأن هذه الخطوة أن توفر المال، وفقاً لمحمود.



وأعلنت وزارة الداخلية أن توسيع نطاق نظام الترحيل قبل الاستئناف سيزيد من "قدرة المملكة المتحدة على ترحيل المجرمين الأجانب في أقرب فرصة"، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على السجون المكتظة.

وأضافت الوزارة أنه تم ترحيل 5,200 مجرم مدان يحملون جوازات سفر أجنبية منذ يوليو 2024، مدعية أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 14% على أساس سنوي.