مقتل وإصابة العشرات بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 27 فلسطينياً قتلوا، أمس، بنيران الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من بينهم 11 قرب مراكز توزيع المساعدات.

وقال الدفاع المدني إن مسعفين نقلوا «5 قتلى جميعهم من البالغين وتتراوح أعمارهم من 20 إلى 38 عاماً، وعدداً من الإصابات بنيران إسرائيلية من طالبي المساعدات قرب بوابة زيكيم العسكرية الإسرائيلية في منطقة السودانية» بشمال غرب قطاع غزة.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 30 برصاص الجيش الإسرائيلي في محيط مركز مساعدات قرب جسر وادي غزة (وسط)، بحسب الدفاع المدني الذي أشار إلى سقوط «قتيلين وعدد من المصابين نقلوا من قرب مركزي المساعدات في منطقتي الشاكوش، شمال غرب رفح، والطينة» في جنوب غرب خان يونس الواقعتين في جنوب القطاع.

وأكد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وصول الضحايا، مبيناً أن عدداً من المصابين في «حالات خطرة أو حرجة».

وواصل الطيران الإسرائيلي ضرباته على مناطق مختلفة في القطاع. وقال المتحدث باسم الدفاع المدني إن مسعفي الدفاع المدني نقلوا «سبع قتلى في قصف من طائرة مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من السكان في حي الشجاعية» بشرق مدينة غزة.

كما أفاد بمقتل أربعة فلسطينيين بينهم طفلان في ضربة طالت خيمة لنازحين في منطقة المواصي في غرب خان يونس، وأربعة آخرين في قصف من «طائرة مسيرة إسرائيلية على مجموعة من السكان وسط خان يونس».

وأشار مستشفى العودة إلى أنه «استقبل طفلاً قتيلاً وعدداً من الإصابات من جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية منزلاً في مخيم البريج» وسط القطاع.

وأسفرت الهجمات والعمليات العسكرية الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة عن مقتل 61430 شخصاً على الأقل، غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة في غزة، وهي أرقام تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.