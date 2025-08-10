مساعدات إنسانية إماراتية تصل العريش تمهيداً لدخولها القطاع

القاهرة - كتب محمد نسيم - رست في ميناء العريش المصري بداية هذا الأسبوع "سفينة خليفة الإنسانية" الثامنة، محملة بـ7166 طناً من المساعدات الإماراتية الموجهة إلى سكان قطاع غزة ، ضمن عملية "الفارس الشهم 3"، التي تواصل من خلالها دولة الإمارات إرسال الدعم الإغاثي والإنساني للفلسطينيين في القطاع بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، حيث تفتقر آلاف العائلات إلى الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء ومستلزمات الإيواء، في ظل استمرار الحصار والأوضاع الميدانية الصعبة.

وكان في استقبال السفينة وفد رسمي من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي برئاسة أمينها العام، أحمد ساري المزروعي، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات إنسانية ومسؤولين مصريين، استعداداً للبدء في تفريغ الحمولة تمهيداً لإيصالها إلى القطاع عبر معبر رفح .

وتضم حمولة السفينة:

4372 طناً من المواد الغذائية،

1433 طناً من مستلزمات الإيواء،

860 طناً من الأدوية والمواد الطبية،

و501 طن من المواد الصحية.

وبوصول هذه الشحنة، يتجاوز إجمالي ما قدمته الإمارات من مساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء الأزمة أكثر من 80 ألف طن، في إطار جهود إغاثية متواصلة تستهدف التخفيف من معاناة المدنيين، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.

وتُعد "سفينة خليفة الإنسانية" حلقة جديدة في سلسلة الدعم الإماراتي لغزة، في وقت تتصاعد فيه الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فاعلية لاحتواء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

المصدر : وكالة أنباء الإمارات