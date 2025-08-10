ورحّب رئيس الوزراء الماليزي بالشيخ البدير، معربًا عن تقديره جهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده في خدمة الإسلام والمسلمين، ورعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما، ونشر قيم الوسطية والاعتدال في مختلف أنحاء العالم.
من جهته، عبّر الشيخ صلاح البدير عن شكره لدولة رئيس الوزراء على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا حرص المملكة على تعزيز التعاون في مجالات الدعوة، ونشر الوسطية والاعتدال، وتبادل الخبرات في خدمة الإسلام والمسلمين.
وفي ختام اللقاء، قدّم فضيلته نسخة فاخرة من المصحف الشريف هديةً لدولة رئيس الوزراء.
يأتي هذا اللقاء ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الروابط الأخوية بين المسلمين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.