الجامعة العربية تدين قرار إسرائيل فرض السيطرة على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - دان مجلس جامعة الدول العربية قرارات وخطط الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى فرض السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتهجير سكانه، مؤكدًا أن ذلك يمثل خرقًا للقانون الدولي وتهديدًا للأمن العربي والإقليمي.

وجدد المجلس، في ختام اجتماع المندوبين الدائمين بمقر الجامعة، الدعوة لحماية الفلسطينيين ومنع تصفية قضيتهم، وتنفيذ قرارات القمم العربية لكسر الحصار وإدخال المساعدات براً وبحراً وجواً بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وإدانة استخدام التجويع كسلاح إبادة أودى بحياة 200 مدني نصفهم أطفال، و"مصائد الموت" التي أسفرت عن 1500 قتيل.

وطالب المجلس بتمكين دولة فلسطين من إدارة قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، ودعا المجموعة العربية في نيويورك إلى تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع لوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات وفرض عقوبات على إسرائيل.

وحث المجلس المجتمع الدولي من أجل العمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار وعودة النازحين وتوزيع المساعدات وتبادل الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية.