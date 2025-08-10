وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا بوزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي.
وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وضرورة وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع.
