روسيا تندّد بخطة إسرائيل لغزة: "قرارات مرفوضة"

القاهرة - كتب محمد نسيم - ندّدت ورفضت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، خطة إسرائيل الرامية لتوسيع عمليتها العسكرية في قطاع غزة .

وقالت الوزارة في بيان “تنفيذ مثل هذه القرارات والخطط التي تثير الاستنكار والرفض ينطوي على خطر تفاقم الوضع المأساوي القائم بالفعل في القطاع الفلسطيني، والذي يحمل جميع سمات كارثة إنسانية”.

ويأتي هذا بعدما وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوم الجمعة 8 آب/أغسطس 2025 على خطة للسيطرة على مدينة غزة بعد ساعات من قول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكريا على القطاع بأكمله، على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وتتضمن خطة الكابينت الإسرائيلي إعادة احتلال قطاع غزة بالكامل على مراحل، وسيتم نقل سكان مدينة غزة إلى الجنوب.

المصدر : وكالات

