خروج قطار عن مساره جراء انفجار في باكستان

ابوظبي - سيف اليزيد - أفاد مسؤولون بإصابة 4 أشخاص، اليوم الأحد، جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أدى إلى خروج خمس عربات من قطار متجه إلى بيشاور عن مسارها، في إقليم بلوشستان الواقع جنوب غربي باكستان.

ويعد هذا الحادث الأحدث في سلسلة هجمات استهدفت هذا القطار، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وقال مسؤول في هيئة السكك الحديدية الباكستانية إن الانفجار وقع على خط السكة الحديدية بالقرب من محطة "سبيزاند" للقطارات، على بعد نحو 25 كيلومترا من كويتا كبرى مدن إقليم بلوشستان وذلك بعد وقت قصير من مغادرة القطار المدينة عند الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي.