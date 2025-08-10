إصابات في إطلاق نار جماعي بمدينة بالتيمور الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت شرطة مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، إصابة ستة أشخاص، بينهم طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، في حادث إطلاق نار جماعي وقع الليلة الماضية.



وقال مفوض الشرطة، ريتشارد وورلي، إن أحد المصابين، وهو رجل، في حالة حرجة ويخضع لعملية جراحية، بينما إصابة الطفلة في يدها وصفت بغير الخطيرة، وتتراوح أعمار الضحايا الآخرين بين 23 و52 عاماً.



ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات عن المشتبه بهم أو دوافع الحادث الذي وقع في أحد أحياء شمال غرب المدينة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولية.