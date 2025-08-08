هزة أرضية خفيفة ضربت مدينة السلع غرب الإمارات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر مدينة السلع غرب دولة الإمارات اليوم ، وفق ما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ "المركز الوطني للأرصاد".
وأشار المركز الوطني للأرصاد، في بيان له، إلى أن "الهزة كانت محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير".
وأمس أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عن رصد هزة أرضية ضربت دولة الامارات ، مساء الخميس، بلغت قوتها 3.44 درجة على مقياس ريختر.
