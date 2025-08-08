وزيرة البيئة: الورقة التي عرضت على مجلس الوزراء تمسّ بسيادة لبنان وتستوجب نقاشًا على مستوى سياسي أعلى

أكدت وزيرة ال​بيئة​ تمارا الزين، في حديث تلفزيوني، أن الصيغة الأخيرة للاتفاقية التي طُرحت في مجلس الوزراء لم تحظَ بالتوافق، مشيرة إلى أن بنودها "تمسّ بسيادة لبنان" وتستوجب نقاشًا على مستوى سياسي أعلى، نظرًا لاحتوائها على نقاط تطال جميع اللبنانيين.

وقالت الزين: "ما حدا يزايد علينا، فاعتراضنا لم يكن يومًا على تكليف الجيش اللبناني"، مضيفة: "لست ناطقة باسم حزب الله، ولكن من وجهة نظري، عندما أرى اتفاقًا من هذا النوع، أفضل أن أقول كلمتي وأحذر من النقاط الخطيرة". وأوضحت أنها لا تعتبر الاستقالة خيارًا مجديًا أكثر من إيصال صوتها، مؤكدة: "حتى الآن، الاستقالة غير واردة".

وحول مشاركتها في الجلسات، شددت وزيرة البيئة على أنه "لو كانت النية التعطيل، لما شاركنا"، معتبرة أن كل شيء مرهون بتطور الأوضاع والمسار الذي ستتخذه الأمور.