أمن الدولة: ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل مستودع في الميناء- طرابلس

أعلنت ​المديرية العامة لأمن الدولة​- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، أنّ "في إطار جهودها المستمرّة ل​حماية الأمن الغذائي​، داهمت دوريّة من مديريّة الشّمال الإقليميّة- مكتب ​طرابلس​ في أمن الدّولة، مستودعًا للمواد الغذائيّة في محلّة الميناء- طرابلس، عائدًا للبناني (م. م.)".

وأوضحت في بيان، أنّه "ضُبطت داخل المستودع كميّات من المواد الغذائية المنتهية الصّلاحيّة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ ختم المستودع بالشّمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق صاحبه، بناءً لإشارة القضاء المختص".