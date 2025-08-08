وزير العمل أطلع الرئيس عون على نتائج زيارته إلى العراق

استقبل ​رئيس الجمهورية​ العماد جوزاف عون وزير العمل محمد حيدر واطلع منه على نتائج زيارته إلى العراق واللقاءات التي عقدها مع المسؤولين العراقيين، ومن بينهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

