قوى الأمن عممت صورة سورية مفقودة غادرت منزلها عند جسر المطار/ الحرش إلى جهة مجهولة

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ولاء عبد الكريم الحمادة (مواليد عام 2007، سوريّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-08-06، منزل ذويها الكائن في محلّة جسر المطار/ الحرش، إلى جهةٍ مجهولة".

وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".