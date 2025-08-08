قوى الأمن عممت صورة سورية مفقودة غادرت منزلها عند جسر المطار/ الحرش إلى جهة مجهولة

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة: ولاء عبد الكريم الحمادة (مواليد عام 2007، سوريّة)، الّتي غادرت بتاريخ 2025-08-06، منزل ذويها الكائن في محلّة جسر المطار/ الحرش، إلى جهةٍ مجهولة".
وطلبت في بلاغ، من الّذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، "الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
