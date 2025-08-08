انخفاض سعر صفيحتَي البنزين 3000 ليرة والمازوت 17000 ليرة واستقرار سعر الغاز

أصدرت المديريّة العامّة للنّفط التابعة لوزارة الطّاقة والمياه، جدولًا جديدًا لأسعار المحروقات. وانخفض سعر صفيحتَي ​البنزين​ 95 و98 أوكتان 3000 ليرة لبنانيّة، كما انخفض سعر صفيحة ​المازوت​ 17000 ليرة، فيما استقرّ سعر قارورة ​الغاز​. وأصبحت أسعار المحروقات على الشّكل الآتي: -صفيحة بنزين 95 أوكتان: 1,446,000 ليرة. -صفيحة بنزين 98 أوكتان: 1,486,000 ليرة. -صفيحة المازوت: 1,380,000 ليرة. -قارورة الغاز: 1,092,000 ليرة.

