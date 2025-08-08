الأباتي رزق ترأس قدّاس عيد مار ضوميط في فيطرون: ليمنح الله لبنان والمنطقة والعالم نعمة السلام

ترأس الرئيس العام للرهبانية المارونية المريمية الأباتي إدمون رزق ، قداسا احتفالا لمناسبة ​عيد القديس ضوميط​، في دير مار ضوميط – فيطرون، عاونه فيها رئيس الدير الأب المدبّر جان مارون الهاشم والكاهن الجديد الأب إلياس أبوملهم، بمشاركة رئيس بلدية فيطرون المهندس رامي رزق وأعضاء المجلس البلدي، وفاعليات ومؤمنين.

و أشار الاباتي رزق في عظته، إلى أن "القديس ضوميط يوجّه إلينا اليوم رسالة جوهرها التخلّي عن الدنيا ومناصبها وكنوزها لربح المسيح، من خلال حياة التوبة، والصلاة، والتقشّف، المرتكزة إلى روح التواضع". وهنّأ المؤمنين بعيد شفيع المصابين بداء المفاصل، مؤكّدًا أن "القديس ضوميط يرافق بصلاته كل من يتألّم ويطلب الشفاء".

وتطرّق إلى تاريخ دير مار ضوميط، الذي يعود تأسيسه إلى أكثر من 160 عامًا، مذكّرًا بدوره الرسولي والراعوي والاجتماعي في المنطقة. كما شدّد على أن "إعادة افتتاح مدرسة سيدة اللويزة في فيطرون بإدارة الرهبانية المارونية المريمية، هو تأكيد العلاقة المتجذّرة والوثيقة بين الرهبانية وأهالي البلدة".

وختم رافعًا الصلاة من أجل المرضى والمتألمين والحزانى، داعيًا الرب الى ان "يمنح لبنان والمنطقة والعالم نعمة السلام".