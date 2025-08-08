تصادم بين سيارتين على أوتوستراد المطار باتجاه نفق السفارة الكويتية والأضرار مادية

أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "تصادم بين سيّارتَين على أوتوستراد المطار باتجاه نفق السّفارة الكويتيّة"، موضحةً أنّ "الأضرار مادّيّة، وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير الضاحية".

