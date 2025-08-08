ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتبر أن العمليات الجارية في غزة بصيغتها الحالية فاشلة ولم تؤد إلى إعادة المخطوفين، مشددًا على أن الهدف هو هزيمة حركة حماس لا ترسيخ وجودها.
وأفادت الصحيفة بأن وزراء في المجلس الوزاري المصغر عبّروا عن قناعتهم بأن عملية "مركبات غدعون" لم تحقق أهدافها.
كانت هذه تفاصيل خبر يديعوت أحرونوت عن نتنياهو: نريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.