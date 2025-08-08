يديعوت أحرونوت عن نتنياهو: نريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ​نتنياهو​ اعتبر أن العمليات الجارية في غزة بصيغتها الحالية فاشلة ولم تؤد إلى إعادة المخطوفين، مشددًا على أن الهدف هو هزيمة حركة حماس لا ترسيخ وجودها.

وأفادت الصحيفة بأن وزراء في المجلس الوزاري المصغر عبّروا عن قناعتهم بأن عملية "مركبات غدعون" لم تحقق أهدافها.