أفادت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريحَين نتيجة انقلاب بيك آب على طريق ​عاريا​ نزولًا، ودرّاج من مفرزة سير بعبدا في المكان للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: جريحان نتيجة انقلاب "بيك آب" على طريق عاريا نزولًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.