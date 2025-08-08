سلطات بلغاريا يحقق في مقتل موظف بلغاري في الأمم المتحدة بنيران إسرائيلية في غزة

اعلن القضاء البلغاري أنه باشر تحقيقا حول مقتل موظف بلغاري في الأمم المتحدة بهجوم إسرائيلي في غزة، فيما اوضح محامي عائلته أنه تحقيق في "قتل شخص يحظى بحماية دولية".
وكان قد قتل المواطن البلغاري مارين مارينوف في 19 آذار الماضي، حين أصيب مبنيان تابعان للامم المتحدة في دير البلح بوسط القطاع بقصف لدبابات إسرائيلية.
