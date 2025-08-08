مكتب نتانياهو: الكابينت الإسرائيلي وافق على مقترح رئيس الوزراء للسيطرة على مدينة غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، بحسب وكالة "أكسيوس" الأميركيّة، أنّ "المجلس السّياسي الأمني المصغّر وافق على مقترح رئيس الوزراء للسّيطرة على مدينة ​غزة​"، مشيرًا إلى أنّ "الجيش يستعد للسّيطرة على مدينة غزّة، مع تقديم مساعدات إنسانيّة للمدنيّين خارج مناطق القتال".

