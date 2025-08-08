فرحان حق: نقف بحزم ضد أي تصعيد للصراع في قطاع غزة

شدّد نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان، على "أننا نقف بحزم ضد أي تصعيد للصراع في قطاع غزة. لقد كان الأمر بالفعل مدمرا للغاية"، مشيرًا إلى أنّ الصراع تسبب بالفعل في سقوط "أكثر من 60 ألف شخص" خلال ما يقرب من عامين من القتال.
وأشار إلى أنّ "هناك احتمال لحدوث مستويات هائلة من المعاناة الإنسانية، بما في ذلك مجاعات محتملة قد تزداد سوءا إذا تفاقم الصراع".
