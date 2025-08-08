دونالد ترامب: أتطلع لاستضافة رئيس أذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا اليوم لتوقيع اتفاق سلام رسمي

أشار الرّئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، إلى "أنّني أتطلّع إلى استضافة رئيس أذربيجان ​إلهام علييف​ ورئيس وزراء أرمينيا ​نيكول باشينيان​، في البيت الأبيض الجمعة، لحضور قمّة السّلام التاريخيّة"، لافتًا إلى أنّ "هاتين الدّولتين في حالة حرب منذ سنوات طويلة، أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص. حاول العديد من القادة إنهاء الحرب، دون جدوى، إلى أن وصل الأمر إلى الآن، بفضل ترامب".

وركّز في تصريح، على أنّ "اليوم، سينضم إليّ علييف وباشينيان في البيت الأبيض، لحضور حفل التوقيع الرّسمي على اتفاق السّلام"، موضحًا أنّ "الولايات المتحدة ستوقّع أيضًا اتفاقيّات ثنائيّة مع كلا البلدين، لمتابعة الفرص الاقتصاديّة معًا، حتى نتمكّن من إطلاق العنان لإمكانات منطقة جنوب القوقاز بالكامل". وأكّد "أنّني فخور جدًّا بهؤلاء القادة الشّجعان، لفعلهم الصّواب لشعبَي أرمينيا وأذربيجان العظيمَين. سيكون يومًا تاريخيًّا لأرمينيا وأذربيجان والولايات المتحدة والعالم".