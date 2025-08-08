حكومة هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

استبعدت الحكومة الهولندية اليوم الخميس الاعتراف ب​دولة فلسطينية​ في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن غزة، لكنها قالت إن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب يقوض أمن إسرائيل.

واوضح وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية، “هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن”.

ورفض الوزير أيضا دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أن هولندا تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة. لكنه قال إن هولندا اتخذت بالفعل “خطوات مهمة” بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين. وقال “هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها”.