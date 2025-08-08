أميركا تطلب رأس مادورو مقابل 50 مليون دولار

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي الخميس عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واتهمت الولايات المتحدة مادورو بمساعدة عصابات المخدرات والفساد.

يذكر أن نيكولاس مادورو موروس من مواليد 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962، وهو سياسي فنزويلي بدأ حياته سائقاً للحافلات، ثم زعيماً نقابياً، وشغل منصب الرئيس الثالث والخمسين لفنزويلا منذ عام 2013.

وكان سابقًا نائب الرئيس الرابع والعشرين من عام 2012 إلى عام 2013، ووزير الخارجية من عام 2006 إلى عام 2012، والرئيس الثالث للجمعية الوطنية من عام 2005 إلى عام 2006.