وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تشيد بخطوة لبنان نحو السيادة الكاملة وبناء الدولة القوية

اشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريح له، الى ان ​فرنسا​ تُشيد بالقرار الشجاع والتاريخي الذي اتخذته الحكومة اللبنانية للسير نحو سيادة كاملة، وهي سيادة دولة قوية تحتكر القوة الشرعية، قادرة على حماية جميع المكوّنات، على إعادة بناء بلد دمرته الحرب والأزمة الاقتصادية، وعلى ضمان سلامة أراضيه ضمن حدود متّفق عليها مع جيرانه.

واردف "لبنان واللبنانيون يمكنهم الاعتماد على فرنسا لتكون إلى جانبهم في هذا الطريق".