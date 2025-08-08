وزارة الخارجية الأميركية ترحب بقرار حكومة لبنان تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة

اوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح في يد الدولة. وقدمت الولايات المتحدة مقترحا للبنان لنزع سلاح حزب الله بنهاية العام إضافة إلى إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان وسحب القوات من خمسة مواقع في جنوب البلاد.

