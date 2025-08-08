أسامة حمدان: سنتعامل مع أي قوة تُشكَّل في غزة على أنها قوّة احتلال

اوضح القيادي بحركة "حماس" أسامة حمدان باننا "سنتعامل مع أي قوة، سيتم تشكيلها وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو على أنها قوة احتلال ترتبط بإسرائيل".
وأوضح حمدان في تصريح له، أن "تصريحات نتانياهو تكشف عن عجزه في مواجهة المقاومة، وإعلانه عن قوات عربية سيدخل المنطقة في مأزق جديد".
وتابع: "أخطر ما فعله المجتمع الدولي، هو إعطاء الكيان الصهيوني، الوقت الكافي لإكمال جرائمه".
