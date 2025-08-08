أميركا تريد بناء مركز كبير لاحتجاز المهاجرين

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى لبناء أكبر منشأة احتجاز اتحادية للمهاجرين في الولايات المتحدة على قاعدة عسكرية في ولاية تكساس.

وتواصل سلطات الهجرة اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن الخطة المبدئية كانت تتمثل في احتجاز ألف مهاجر في قاعدة "فورت بليس" بمدينة "إل باسو" بولاية تكساس بحلول منتصف إلى أواخر أغسطس الجاري، ثم الانتهاء من بناء منشأة تضم خمسة آلاف سرير في غضون "الأسابيع والأشهر المقبلة".

وقال كينجسلي ويلسون المتحدث باسم البنتاغون للصحفيين "عند الانتهاء من بنائه، سيصبح هذا أكبر مركز احتجاز اتحادي في التاريخ لهذه المهمة الحساسة، وهي ترحيل الأجانب غير الشرعيين".

وفي الوقت الذي تُبنى فيه المنشأة في القاعدة العسكرية، من المتوقع أن تتولى وزارة الأمن الداخلي مسؤولية المهاجرين.

واحتجاز المهاجرين في القواعد الأميركية ليس بالأمر الجديد. حتى في عهد سلف ترامب الديمقراطي جو بايدن، وافق البنتاغون على طلب لإيواء أطفال مهاجرين في منشآت عسكرية في تكساس.

وتبني إدارة ترامب أيضا منشآت أخرى لاحتجاز المهاجرين. ومن المقرر افتتاح منشأة بسعة ألف سرير في ولاية إنديانا‭‭.‬‬