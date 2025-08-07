​الخليج 365​ : عدد من المناطق تشهد مسيرات احتجاجية على قرار الحكومة تمتد من بيروت إلى صور وصيدا وبعلبك والبقاع

أفاد مراسل الخليج 365 في البقاع، بأنه "تشهد عدد من المناطق اللبنانية مسيرات شعبية احتجاجية على قرار الحكومة تمتد من بيروت إلى مدينة صور وبعلبك وعدد من المناطق البقاعية".

كذلك أفاد مراسل الخليج 365 في صيدا، بأن "مسيرات شعبية ترفع اعلام حزب الله وحركة أمل في حارة صيدا وبعض مدن الجنوب صور والنبطية رفضا لقرار الحكومة اللبنانية".