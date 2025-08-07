شري أكد أن الورقة الأميركية هي استسلام وخضوع: باب الحوار لا يزال مفتوحا مع حكومة نواف سلام

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" أمين شري، الى أننا "نتعاطى مع ما تقوم به الحكومة بمبدأ خطوة مقابل خطوة، ونحن اعترضنا على الورقة الأميركية لأنها تعكس أهداف إسرائيل",

ولفت شري، الى أن "ما تقوم به الحكومة خطوات مستعجلة لا تحصن السيادة ولا تحرر الأرض، ونحن نريد نقاشا جديا في استراتيجية الدفاع واستخدام عناصر القوة"، مضيفاً "على الحكومة تحصين سيادة لبنان، وباب الحوار لا يزال مفتوحا مع حكومة نواف سلام".

وقال "معركتنا الأساسية مع العدو الإسرائيلي وليس مع أي طرف آخر"، مؤكداً أن "الورقة الأميركية استسلام وخضوع للإملاءات الأميركية والإسرائيلية".