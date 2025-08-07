اصابة شخصين جراء اشكال تطور الى اطلاق نار في منطقة سيروب - صيدا

تطور أشكال فردي بين عائلتين في منطقة سيروب - صيدا الشرقية الى ​إطلاق نار​، ما ادى الى اصابة شخصين. وحضرت القوى الامنية وعملت على فض الإشكال وملاحقة مطلقي النار.

