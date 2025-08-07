"حزب الله": لا صحة لأي بيان يتم تداوله باسمنا والبيانات تصدر حصراً عبر الوسائل المعروفة التابعة لنا

أعلنت العلاقات الاعلامية في "​حزب الله​" ان "لا صحة لاي بيان يتم تداوله باسم الحزب"، مؤكدةً أن "البيانات تصدر حصراً عبر الوسائل المعروفة التابعة لنا".

