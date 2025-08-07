وزيرا خارجية تركيا وروسيا يناقشان الأزمة الأوكرانية

ذكرت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف ناقش ملف الصراع في أوكرانيا خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الخميس.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن فحوى المكالمة لكنها قالت إن الوزيرين اتفقا على مواصلة الاتصالات.

واستضافت تركيا مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في 2025 وجرت أحدث جولة من المحادثات في إسطنبول في 23 تموز.