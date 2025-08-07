بوتين يستقبل مستشار الأمن القومي في الهند بعد استهداف بلاده برسوم أميركية باهظة

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الهندي، وفق ما ذكر الكرملين، وذلك بعدما رفعت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية بسبب شراء النفط الروسي.
واوضحت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب إن بوتين "استقبل في الكرملين" آجيت دوفال مستشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وكانت وسائل إعلام هندية أكدت أن المستشار سافر إلى موسكو ليل الثلاثاء.
وقررت الولايات المتحدة الأربعاء فرض رسوم على الواردات الهندية نسبتها خمسون في المئة، آخذة على نيودلهي شراءها النفط الروسي على الرغم من الحرب في أوكرانيا. والهند هي ثاني أكبر مشترٍ للنفط الروسي بعد الصين.
وفي وقت سابق الخميس، التقى آجيت دوفال أيضا أمين مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو. وكان دوفال قد تحدث عن زيارة مرتقبة لبوتين إلى الهند، قائلا إن مواعيدها "محددة تقريبا".
وتزامنت زيارته لموسكو مع زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف الذي التقى بوتين الأربعاء.
