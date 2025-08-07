استأنفت القوى الأمنية وشرطة بلدية صور صباح اليوم حملة إزالة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة. وقد أشرف على العملية، التي شملت منطقتي البص والخراب، النقيب محمد بسما، آمر مفرزة سير صور في قوى الأمن الداخلي، والذي عُيِّن خلفًا للنقيب حسين أيوب، إلى جانب مفوض شرطة بلدية صور شادي نجدي، الذي تولّى مهامه خلفًا للمفوض مهدي الرز.
وأكد المعنيون أن الحملة ستُستكمل خلال الأيام المقبلة، وعند الحاجة، حتى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتطبيق القانون وإزالة جميع التعديات دون استثناء.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن وشرطة بلدية صور تستأنف حملة إزالة التعديات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.