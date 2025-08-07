قوى الأمن وشرطة بلدية صور تستأنف حملة إزالة التعديات

استأنفت القوى الأمنية وشرطة بلدية صور صباح اليوم حملة ​إزالة المخالفات​ والتعديات على الأملاك العامة. وقد أشرف على العملية، التي شملت منطقتي البص والخراب، النقيب محمد بسما، آمر مفرزة سير صور في قوى الأمن الداخلي، والذي عُيِّن خلفًا للنقيب حسين أيوب، إلى جانب مفوض شرطة بلدية صور شادي نجدي، الذي تولّى مهامه خلفًا للمفوض مهدي الرز.

وأكد المعنيون أن الحملة ستُستكمل خلال الأيام المقبلة، وعند الحاجة، حتى تحقيق الهدف المنشود المتمثل بتطبيق القانون وإزالة جميع التعديات دون استثناء.