سفير فرنسا زار المركز الجديد لمؤسسة "عامل" في صيدا

زار ​سفير فرنسا​ في لبنان هيرفيه ماغرو المركز الصحي التنموي الإجتماعي الجديد لمؤسسة "عامل" العالمية في مدينة صيدا، متفقدا أقسامه ومطلعا على برامجه ولا سيما التي تنفذ بالشراكة مع السفارة الفرنسية.

وأقام رئيس المؤسسة منسق عام "تجمع الهيئات التطوعية" في لبنان الدكتور كامل مهنا حفل استقبال بالمناسبة، شارك فيه النائب الدكتور أسامة سعد، ممثل النائبة السابقة بهية الحريري الدكتور ناصر حمود، السفير عبد المولى الصلح، رؤساء بلديات ومخاتير. وكان في استقبالهم الى مهنا، مديرة مركز صيدا سلمى السعودي وفريق عمل المركز.

بعد ذلك جال ماغرو ومهنا في اقسام المركز، للاطلاع على برامجه الصحية والتنموية والإجتماعية، والاستماع من المشرفين الى المهام والخدمات التي تؤديها هذه الأقسام ضمن استراتيجية عمل المؤسسة في خدمة الإنسان.

وهنأ السفير الفرنسي مهنا على افتتاح المركز، مثنيا على قيادته لمؤسسة "عامل" وعلى جهود فريق العمل.