المكتب الاعلامي للزين: لا صحة لما أشيع عن تلاسن أو خلاف بينها وبين نواف سلام

أعلن المكتب الاعلامي لوزيرة البيئة ​تمارا الزين​ في بيان، أن "بعض وسائل التواصل الاجتماعي تتناقل أخبارا تزعم حصول مشادة بين معالي الوزيرة تمارا الزين ودولة الرئيس نواف سلام"، مؤكدا أن "هذه المزاعم عارية تماما عن الصحة، ولم يحصل أي تلاسن أو خلاف من هذا النوع لا في الشكل ولا في المضمون".

وأوضح أنه "إزاء هذا النوع من الأخبار الملفقة، تدعو معالي الوزيرة الزين وسائل الإعلام وروّاد مواقع التواصل، إلى توخي أعلى درجات الدقة والمهنية والالتزام بأخلاقيات النشر، خاصة في ظل دقة المرحلة التي يمر بها لبنان".