بلال عبدالله امل ان يلمس المواطنون التحسن مع التزام القطاع الصحي بالتعرفات لدى الضمان وتخفيض نسبة الفروقات

ثمن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله في اتصال هاتفي مع مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، قرار إدارة الصندوق تعميم تغطية الاعمال الجراحية المقطوعة على كامل انواع الجراحات، بعد ان كانت جزئية، وارتفعت من ٥٠% الى ٩٠%، كخطوة ضرورية على طريق استرجاع شمولية وفعالية التغطية الاستشفائية للمضمونين، على امل ان يلمس المواطنون هذا التحسن مع التزام القطاع الصحي بالتعرفات وتخفيض نسبة الفروقات التي يدفعها المضمون من جيبه الخاص.

