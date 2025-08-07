حماس: تصريحات نتانياهو بشأن السيطرة الكاملة على غزة انقلاب على مسار المفاوضات

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "​حماس​" في بيان، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة انقلاب على مسار المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار في القطاع.

وذكرت الحركة في بيان، أن "مخططات نتانياهو لتوسيع العدوان تؤكد أنه يسعى للتخلص من أسراه والتضحية بهم خدمة لمصالحه الشخصية".