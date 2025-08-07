مكتب بري: ما نُسب إلى مصادر رئيس المجلس وزواره هو كلام مختلَق ومحض افتراء

أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النّواب نبيه بري، أنّ "ما يتمّ تناقله عبر وسائل التواصل الاجتماعي نقلًا عن مقال نُشر في أحد المواقع الإلكترونيّة، ومنسوب لما يُسمّى مصادر برّي وعن زوّاره، هو كلام مختلَق ومحض افتراء".
وجدّد التأكيد في بيان، أنّ "لا شيء اسمه "مصادر نبيه برّي" أو "زوّار رئيس المجلس"، مشيرًا إلى أنّ "مواقف برّي يعبّر عنها هو شخصيًّا أو رسميًّا ببيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي".
