النشرة: شعيتو أصدر قرارًا بالرجوع عن قرار منع السفر الصادر بحق المدير المؤقت لبنك "الاعتماد الوطني" رودولف عطالله

علمت الخليج 365 بان ​النائب العام المالي​ القاضي ماهر شعيتو أصدر قرارًا بالرجوع عن قرار منع السفر الصادر بحق المدير المؤقت لبنك "الاعتماد الوطني" رودولف عطالله، والذي كانت قد اتخذته القاضية دورا الخازن قبل أسبوع.

يذكر بان عطالله هو مؤقت معين من قبل الهيئة المصرفية العليا لادارة شؤون المصرف لفترة محددة.