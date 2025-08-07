LBC: الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا

افادت معلومات "LBC" بان الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة المبعوث الاميركي توم برّاك حول حصر ​السلاح​ في جلسة مجلس الوزراء رفضًا قاطعًا.

وفي السياق، ذكرت مصادر "الثنائي الشيعي" لـ "الجديد" بانه بعد ساعتين من الجلسة الأجواء غير إيجابية والنقاش مستمر لمحاولة "عقلنة الأمور".