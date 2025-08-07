التحكم المروري : لتوخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر المديرج باتجاه بيروت بسبب سقوط عمود كهرباء

طلبت غرفة التحكم المروري من السائقين "توخي الحذر وتخفيف السرعة على جسر ‎المديرج باتجاه ‎ بيروت بسبب سقوط عمود كهرباء بشكل جزئي دون قطع للسير". وافادت بانه "حرصا على السلامة تم التواصل مع المعنيين للمعالجة".

