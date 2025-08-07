رويترز: خطة أميركية تتضمن نزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام وانسحاب إسرائيل

أفادت نسخة من جدول أعمال مجلس الوزراء اللبناني اطلعت عليها "رويترز" بأن الولايات المتحدة قدمت إلى لبنان اقتراحا ل​نزع سلاح حزب الله​ بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب قواتها من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وتحدد الخطة، التي قدمها مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المنطقة توم براك، والتي تجري مناقشتها في اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني اليوم الخميس، أكثر الخطوات تفصيلا حتى الآن لنزع سلاح حزب الله.

وذكرت "رويترز" نقلا عن جدول أعمال اجتماع الحكومة اللبنانية، بان المرحلة النهائية من الخطة الأميركية تتضمن دعم الاقتصاد وإعادة الإعمار.