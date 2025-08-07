افادت معلومات "mtv" بان ال​وزير​ الشيعي الخامس ​فادي مكي​ لا يزال داخل قاعة مجلس الوزراء، وذلك بعد انسحاب وزراء العمل والبيئة والصحة اعتراضا على مناقشة ورقة المبعوث الاميركي توم باراك.

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات mtv: الوزير الشيعي الخامس فادي مكي لا يزال داخل قاعة مجلس الوزراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.