ترامب: سنفرض رسوماً جمركية 100% على واردات أشباه الموصلات

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية 100 بالمئة تقريبا على واردات رقائق أشباه الموصلات، لكنه ذكر أنه سيكون هناك إعفاء كبيرا للشركات التي تصنعها في الولايات المتحدة أو تتعهد بفعل ذلك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود ترامب لإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وتزامنت تصريحاته أمس الأربعاء مع إعلان شركة أبل عن استثمارها 100 مليار دولار إضافية في سوقها المحلية.

وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي "لن تفرض أي رسوم" على شركات مثل أبل، التي التزمت بالتصنيع في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، حذر من أن الشركات يجب ألا تحاول التهرب من تعهداتها ببناء مصانع أميركية.

وذكر ترامب معدل الرسوم الجمركية المقترح بنسبة 100 بالمئة على الرقائق قبيل بدء تطبيق رسوم أمريكية تتراوح بين 10 بالمئة و50 بالمئة اليوم الخميس على العديد من السلع من عشرات الشركاء التجاريين. وكانت الرسوم الجمركية على أشباه الموصلات وغيرها من السلع التقنية الرئيسية موضوع تحقيق أمني وطني أميركي، ومن المتوقع الإعلان عن نتائجه بحلول منتصف أغسطس.