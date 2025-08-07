الحوثي: عبقرية العرب أمام الإجرام الصهيوني توصلت إلى أن الحل هو في تجريد حماس والفصائل وحزب الله من سلاحهم

اعتبر زعيم حركة "انصار الله" اليمنية السيد عبد الملك الحوثي بان كل العالم يعرف أن القوة العسكرية في أولى الضروريات لمواجهة الأعداء والأخطار. ولفت في كلمة له، الى ان عبقرية العرب أمام الإجرام الصهيوني توصلت إلى أن الحل هو في تجريد حركة حماس والفصائل وحزب الله من سلاحهم.
وراى الحوثي بان السكوت عن الانتهاكات والاستباحة لحرمة المسجد الأقصى عار على المسلمين، وتفريط تجاه مسؤولية مقدسة وعظيمة، والعدو الإسرائيلي يسعى لفرض وقائع جديدة في التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى، وهذه خطوة خطيرة جداً. وشدد على ان التفريط بالمسجد الأقصى من جانب المسلمين أمر خطير عليهم فيما بينهم وبين الله.
واردف "إذا أقدم العدو على الاحتلال الكامل لكل قطاع غزة فإنّ هذا له كلفته وخسائره الباهظة والكبيرة، والعدو الإسرائيلي سيفشل في تثبيت احتلاله وسيطرته التامة على قطاع غزة ولن يحسم المعركة". ولفت الى ان الأسرى لدى الإخوة المجاهدين في قطاع غزة يتضررون بالتجويع كغيرهم من بقية الناس في قطاع غزة.
واكد زعيم انصار الله بان أي قرار إسرائيلي بالتصعيد سواء بشكل كامل أو جزئي هو يستند إلى الإذن الأميركي الذي يعني الشراكة والدعم.
