الخارجية الإيرانية: نقل مخاوفنا لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه وإسرائيل تسعى لتخريب علاقاتنا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "نقل مخاوفنا لدول الجوار لا يعني اتهامها بل هو تنبيه والكيان الصهيوني يسعى لتخريب علاقاتنا"، لافتاً الى أننا "نحذر دول الجوار من استغلال الكيان الصهيوني أراضيها للإضرار بأمننا القومي".

